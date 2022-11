Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Québec accorde 258 000 $ pour la présentation de l'Odyssée

QUÉBEC, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 258 000 $ à XP_MTL pour la présentation de l'Odyssée à Montréal jusqu'au 3 janvier prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Cette année, XP_MTL et son Odyssée continuent d'éblouir la population et les touristes en faisant rayonner les artistes du Québec sur la rue Sainte-Catherine. Il sera entre autres possible de parcourir le Montréal souterrain au son des performances de musiciens, d'admirer des installations géantes et d'entendre les plus beaux airs du temps des Fêtes interprétés par différentes chorales. De plus, les participants sont invités à privilégier l'achat local en découvrant la boutique éphémère, qui regroupe près de 30 entreprises d'ici.

Citation :

« Avec son offre touristique riche et distinctive, le Québec demeure une destination de choix pour les visiteurs désirant vivre une expérience unique. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne l'Odyssée, un rendez-vous festif qui fait rayonner le savoir-faire de nos industries événementielle et culturelle. C'est l'endroit idéal pour encourager nos entreprises et dénicher le cadeau parfait pour vos proches. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière