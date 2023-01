Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec octroie 250 000 $ au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec

QUÉBEC, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 250 000 $ au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, qui se déroulera du 8 au 19 février prochain.

Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Éric Caire, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien.

Véritable événement phare pour la province, le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec continue d'innover en inaugurant cette année sa division féminine. Ainsi, pour la première fois de son histoire, il accueillera douze équipes canadiennes, américaines et européennes composées de jeunes joueuses qui étonneront certainement les spectateurs par leur adresse et leur talent.

Citations :

« Le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec fait partie de nos traditions hivernales. Cet événement tant attendu des jeunes hockeyeurs, venus de quinze pays, accueille dès cette année des équipes entièrement composées de hockeyeuses grâce à l'ajout de sa division féminine. Voilà qui insufflera un vent nouveau à la Capitale-Nationale et qui attirera de nombreux visiteurs! »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Je suis fière que le gouvernement apporte son appui au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, qui, pour une 63e saison, fait rêver les jeunes sportifs de partout et participe à la renommée du Québec comme destination touristique de calibre international. Non seulement les hockeyeurs et hockeyeuses éblouiront les amateurs avec leur jeu spectaculaire, mais ils repartiront la tête remplie de souvenirs impérissables et d'images remarquables de notre belle ville. J'invite d'ailleurs les visiteurs à encourager cette relève sportive et à prolonger leur séjour dans la Capitale-Nationale afin de profiter de ses paysages, de ses attraits et de l'accueil chaleureux de ses habitants. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Quel plaisir d'assister au retour à la normale du hockey jeunesse grâce au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec! Avec ses nombreux joueurs, supporteurs et visiteurs d'ici et d'ailleurs, cet événement sportif et culturel constitue un vrai moteur économique pour la Capitale-Nationale. Je leur souhaite la bienvenue et les encourage à découvrir notre magnifique région, à goûter à sa gastronomie et à profiter de ses attraits hivernaux uniques. Je tiens aussi à remercier les partenaires et les bénévoles, sans qui le tournoi ne pourrait connaître un tel succès. »

Jonatan Julien, ministre des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 150 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce montant inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.





Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie la somme de 100 000 $ à l'organisation par l'entremise du Programme d'appui aux actions régionales. Celui-ci vise à soutenir la réalisation de projets qui permettent de favoriser la vitalité des communautés de même que l'attractivité et le rayonnement de la Capitale-Nationale.

