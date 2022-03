Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec

QUÉBEC, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 625 000 $ au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, qui aura lieu du 1er au 15 mai prochains.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 325 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 300 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales.

Citations :

« Les événements d'envergure comme le Tournoi international de hockey pee-wee sont au cœur de l'offre touristique du Québec et font rayonner notre destination à travers le monde. Je suis heureuse que votre gouvernement contribue au succès de ce rendez-vous incontournable, qui revient en force cette année! Des centaines de jeunes hockeyeurs de partout à travers le monde se retrouveront dans notre capitale nationale pour démontrer leur talent, s'amuser et partager leur passion commune du hockey. Je souhaite aux participants et à leurs partisans de passer un magnifique séjour dans la belle ville de Québec, où de nombreux attraits et l'accueil chaleureux de résidents les attendent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Tournoi international de hockey pee-wee fait partie de ces événements qui définissent la ville de Québec dans le monde entier. Depuis plus de soixante ans et pendant quelques jours, nos jeunes hockeyeurs transportent, dans notre ville et dans notre région, leur rêve de mener une carrière comme celle de leurs idoles de la LNH. Mais bien au-delà du sport, de la victoire ou de la défaite, ces enfants viennent acquérir à ce tournoi une expérience de vie enrichissante et inoubliable, en plus d'avoir l'occasion de nouer des contacts avec des jeunes de partout. Félicitations à Patrick Dom et à ses collègues pour la détermination et l'agilité avec lesquelles ils ont réussi à organiser cette édition malgré les aléas des deux dernières années! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Renseignements: Sources: Amélie Dionne, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 418 860-8486; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 514 560-0244; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, Tél. : 418 646-6777, poste 30274, [email protected]