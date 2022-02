Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festibière d'hiver

QUÉBEC, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 30 000 $ au Festibière d'hiver, qui aura lieu à Gatineau jusqu'au 26 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Le Festibière d'hiver figure parmi les événements touristiques qui font briller le savoir-faire de nos artisans et qui rendent le Québec attrayant. C'est avec fierté que votre gouvernement appuie le succès de ce festival hivernal, qui contribue à l'économie et au rayonnement de l'Outaouais. Je lève mon chapeau aux responsables! Ils ont travaillé de main de maître afin de favoriser cette rencontre entre les brasseurs d'ici et les festivaliers. Voilà une façon originale de partager de bons moments avec des proches, de vivre le tourisme gourmand et de goûter aux saveurs du Québec en dégustant divers produits locaux! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis que le gouvernement soutienne le Festibière d'hiver, qui anime la ville de Gatineau depuis déjà quelques années. Je souligne le travail remarquable de tous ceux qui font de cet événement festif une vitrine incroyable pour nos artisans brassicoles et leurs produits! Voilà le prétexte parfait pour faire d'intéressantes découvertes tout en visitant l'Outaouais et en profitant de ses attraits. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

