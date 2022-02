Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Carnaval de Québec

QUÉBEC, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 1 650 000 $ au Carnaval de Québec, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 13 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 1 million de dollars par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 650 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

Citations :

« Votre gouvernement est heureux de contribuer au succès du Carnaval de Québec, un événement emblématique de notre destination qui a su s'ajuster afin de ravir encore une fois petits et grands. Je tiens à féliciter les organisateurs! Ils ont fait preuve de créativité en proposant un programme complet et dynamique. Glissades, sculptures, hockey dans les rues des quartiers de la ville, rien n'est laissé au hasard pour garantir le plaisir des carnavaleux. Je suis fière de l'adaptation de nos industries touristique et culturelle au contexte actuel. Ce sont elles qui rendent possibles ces instants de bonheur. Le Québec est reconnu pour son esprit festif, et les initiatives comme le Carnaval de Québec le prouvent une fois de plus, de façon sécuritaire et amusante. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Carnaval de Québec est un événement phare de notre Capitale-Nationale. C'est une grande fierté de voir sa réputation et l'effervescence qu'il suscite traverser les années. Je salue la grande agilité avec laquelle les organisateurs ont réussi à s'adapter au contexte actuel pour offrir à nos citoyens et à nos visiteurs des activités qui rivalisent d'originalité. J'invite le plus grand nombre de personnes possible à profiter des joies de l'hiver en découvrant cette 68e édition, qui saura assurément réchauffer le cœur des petits et des grands. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

