Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Début de la période de dépôt des demandes d'aide financière pour les festivals et les événements

QUÉBEC, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère du Tourisme annonce le début de la période de dépôt des demandes d'aide financière dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour la saison hiver-printemps 2021-2022. Jusqu'au 22 juin 2021 inclusivement, les promoteurs de festivals et d'événements prévus entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2022 peuvent déposer une demande d'aide financière par l'entremise du portail Aide financière du ministère du Tourisme.

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques encourage le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citation :

« Après avoir annoncé la possibilité de tenir des festivals et des événements dès cet été dans le respect des mesures sanitaires, j'ai bon espoir que l'expérience sera concluante et que la future saison démarrera sur des bases solides. Nos festivals sont essentiels pour la vitalité économique de toutes nos régions. Ils permettent aux visiteurs de vivre des expériences inoubliables tout en mettant l'accent sur le talent indéniable des artisans de l'industrie événementielle. Je désire saluer le travail de nos promoteurs qui savent innover pour permettre à nos artistes de se produire, au grand plaisir du public qui est toujours au rendez-vous. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le portail Aide financière du ministère du Tourisme vise à faciliter le processus de dépôt des demandes ainsi que leur traitement. Les représentants d'entreprise ou d'organisme sont invités à réaliser ces actions dès maintenant :

créer un compte client et remplir un profil d'utilisateur;



vérifier les renseignements déjà enregistrés dans le portail;



remplir le formulaire de demande en ligne;



faire parvenir au Ministère, par l'entremise du portail, tout renseignement utile dans le cadre du dépôt d'une demande d'aide financière ainsi que les documents exigés d'ici le 22 juin 2021 inclusivement.

