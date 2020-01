Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2020 - Le gouvernement du Québec accorde 6 000 $ à la Fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli

QUÉBEC, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à la Fête d'hiverde Saint-Jean-Port-Joli, qui se déroulera du 6 au 9 février prochains.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé l'attribution d'une aide financière de 6 000 $ pour soutenir l'organisation de l'édition 2020 de ces festivités hivernales. Cet appui est versé par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des recettes touristiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d'emplois.

Citations :

« C'est avec fierté que votre gouvernement soutient la Fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli, le rendez-vous incontournable des amateurs de sculpture sur neige. Cet événement hivernal anime la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et contribue assurément à son développement économique. J'invite les visiteurs à profiter de leur séjour pour découvrir les nombreux attraits touristiques du Québec, à commencer par ceux de la région de Chaudière-Appalaches, et vivre des expériences inoubliables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« En soutenant la Fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli, nous souhaitons favoriser le dynamisme culturel et économique de la belle région de Chaudière-Appalaches. Cet événement, reconnu pour son important concours de sculpture sur neige, est une initiative originale qui contribue à la renommée internationale de la région. Les visiteurs apprécieront à coup sûr l'accueil chaleureux de la population locale et les paysages uniques de cette magnifique municipalité! »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Les objectifs généraux du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Rappelons que les modifications apportées au programme en 2019 visent :

à offrir un soutien accru aux événements qui encouragent l'intégration des produits locaux dans les festivals et événements;



à fournir un appui aux événements gourmands qui favorisent le rayonnement de l'identité culinaire québécoise et qui contribuent à la reconnaissance du tourisme gourmand au Québec;



à augmenter le cumul d'aide gouvernementale, qui peut atteindre 50 % des coûts admissibles de l'événement.

