Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2019-2020 - Le gouvernement du Québec soutient le Festival Folifrets Baie-James

QUÉBEC, le 28 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Festival Folifrets Baie-James, qui se déroule jusqu'au 7 mars à Chibougamau.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé l'attribution d'une aide financière de 21 000 $ pour soutenir l'organisation de l'événement. Cet appui est accordé par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des recettes touristiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d'emplois.

Citations :

« Votre gouvernement tient à souligner le succès du Festival Folifrets Baie-James. Cet événement accueille depuis plus de cinquante ans des centaines de passionnés de motoneige venus sillonner les sentiers de la région. Il fait partie des activités hivernales qui enrichissent l'offre touristique de la région de la Baie-James tout en engendrant d'importantes retombées économiques. J'invite d'ailleurs les visiteurs à profiter de leur séjour pour découvrir les charmes des environs! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je tiens à mettre en évidence le travail remarquable de toutes les personnes qui font du Festival Folifrets Baie-James un événement d'importance, bien implanté à Chibougamau et reconnu au Québec. C'est avec fierté que votre gouvernement soutient cet événement, qui anime la ville depuis maintenant cinquante-quatre ans! »

Denis Lamothe, député d'Ungava

Faits saillants :

Les objectifs généraux du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

Rappelons que les modifications apportées au programme en 2019 visent :

à offrir un soutien accru aux événements qui encouragent l'intégration des produits locaux dans les festivals et événements;



à fournir un appui aux événements gourmands qui favorisent le rayonnement de l'identité culinaire québécoise et qui contribuent à la reconnaissance du tourisme gourmand au Québec;



à augmenter le cumul d'aide gouvernementale, qui peut atteindre 50 % des coûts admissibles de l'événement.

Lien connexe :

www.quebec.ca/fierpartenaire

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, Courriel : [email protected]; Renseignements : Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493

Liens connexes

http://www.tourisme.gouv.qc.ca