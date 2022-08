Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy

QUÉBEC, le 3 août 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, confirme l'attribution de 300 000 $ aux Grands Feux du Casino du Lac-Leamy, qui auront lieu jusqu'au 20 août.

Accordée par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy, un rendez-vous festif et familial qui fait partie des traditions estivales depuis maintenant vingt-cinq ans. Cette initiative bonifie l'offre touristique de l'Outaouais et génère des retombées économiques considérables. Bravo aux organisateurs! Ils travaillent fort pour proposer des spectacles de qualité d'année en année et font briller le savoir-faire de notre industrie événementielle. J'invite les visiteurs à venir profiter de ces soirées hautes en couleur et en émotions ainsi qu'à prolonger leur séjour dans la région pour explorer ses différents attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis très heureux que le gouvernement soutienne la 25e édition des Grands Feux du Casino du Lac-Leamy, un événement estival incontournable dans la région. Chaque année, des milliers de personnes profitent des spectacles pyromusicaux au bord de la rivière des Outaouais. Je suis convaincu qu'ils seront, une fois de plus, très nombreux à venir vivre cette expérience unique. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

