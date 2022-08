Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Grand Prix de Trois-Rivières

QUÉBEC, le 5 août 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 540 000 $ au Grand Prix de Trois-Rivières, qui se déroulera jusqu'au 7 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Au fil des ans, le Grand Prix de Trois-Rivières a su se tailler une place de choix parmi les rendez-vous sportifs d'envergure internationale. Notre gouvernement est fier de renouveler son appui à cet événement palpitant, qui contribue à enrichir les attraits du Québec et à générer des recettes touristiques considérables. J'espère que les mordus de course automobile profiteront de leur séjour pour découvrir toutes les richesses estivales de la Mauricie! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Grâce aux efforts des organisateurs, les spectateurs du Grand Prix de Trois-Rivières assistent chaque année à des courses enlevantes disputées par des pilotes de haut calibre. Le passage de ces amateurs de sport automobile dans la Mauricie représente une occasion en or de promouvoir nos attraits touristiques. Je me réjouis que notre gouvernement accorde son soutien à cet événement phare, qui en mettra encore plein la vue aux visiteurs de notre belle région! »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :



permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

SOURCE Ministère du Tourisme

Renseignements: Sources : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, [email protected]; Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la régionde la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Meghan Houle, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Cell. : 367 995-5274