Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Zoofest et OFF-JFL

QUÉBEC, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 100 000 $ au festival Zoofest et OFF-JFL, qui se déroulera à Montréal jusqu'au 31 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 75 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, la Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 25 000 $ en vertu du programme Aide à la diffusion en variétés, volet 1 - Aide aux événements nationaux et internationaux.

Citations :

« Les festivals et événements sont des moteurs économiques d'une grande importance pour le Québec et ses régions. Grâce à leur diversité, ils attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs d'ici et de l'étranger, contribuant ainsi au rayonnement de la destination québécoise. Notre gouvernement est fier de soutenir le festival Zoofest et OFF-JFL. En plus de ravir le public par des prestations d'artistes d'humour, de théâtre et de musique, cet événement offre une vitrine incroyable à nos créateurs. J'invite les festivaliers à passer du bon temps dans la métropole et à s'y forger des souvenirs impérissables en compagnie de leurs proches. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le festival Zoofest et OFF-JFL est une formidable vitrine pour la relève des arts de la scène. Le gouvernement du Québec investit dans le succès de cet événement, qui met en lumière les talents émergents d'ici en plus de favoriser l'accès à la culture, grâce à des initiatives innovatrices permettant à nos artistes de rayonner. J'invite les amateurs d'humour, de théâtre et d'improvisation de partout au Québec à venir faire leur tour pour participer à un festival hors de l'ordinaire et passer un bon moment, rempli de rires et de surprises. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Québec au festival Zoofest et OFF-JFL, qui permet au public d'apprécier les performances de nouveaux noms de l'industrie culturelle. Je souhaite que les visiteurs soient nombreux à participer à ce rendez-vous original et qu'ils découvrent les attraits et les saveurs de la métropole et de la région de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Liens connexes :

Ministère de la Culture et des Communications

Société de développement des entreprises culturelles

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://ca.linkedin.com/company/tourismequebec

https://www.instagram.com/mccquebec/

SOURCE Ministère du Tourisme

Renseignements: Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected] ; Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 581 989-6037, Courriel : [email protected] ; Meghan Houle, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Cell. : 367 995-5274 ; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388