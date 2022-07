Festivals et événements touristiques -- Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival western de Saint-André-Avellin

QUÉBEC, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 174 000 $ au Festival western de Saint-André-Avellin, qui aura lieu jusqu'au 31 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Je suis ravie que notre gouvernement soutienne la 20e édition du Festival western de Saint-André-Avellin, qui contribue à diversifier l'offre touristique et engendre des retombées économiques importantes pour la région. Présenté en formule complète cette année au bonheur des amoureux de la culture country, cet événement d'envergure divertira les petits comme les grands avec ses spectacles de musique, ses manèges et son rodéo professionnel. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour en Outaouais pour explorer ses différents attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Depuis plusieurs années, le Festival western de Saint-André-Avellin représente une tradition estivale pour la communauté. En tant que député de Papineau, je tiens à souligner le dévouement des organisateurs, car ils travaillent fort pour proposer un rendez-vous familial de qualité, en apportant notamment des nouveautés au programme. Bon festival à tous! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :



permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

