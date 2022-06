Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival Saint-Honoré dans l'Vent

QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 37 500 $ au Festival Saint-Honoré dans l'Vent, qui aura lieu jusqu'au 19 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Le Festival Saint-Honoré dans l'Vent est de retour, au grand bonheur des Saguenéens qui prennent part à cet événement d'année en année. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne cette initiative, qui contribue à la notoriété de la région et à son dynamisme culturel. C'est un rendez-vous coloré et hors de l'ordinaire qui rassemble de nombreuses familles et visiteurs. J'invite ces derniers à prolonger leur séjour au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour découvrir la beauté de ses vastes espaces et ses autres attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Cet événement unique chez nous dispose d'une notoriété internationale dans le créneau des cerfs-volants et de l'aviation. Chaque année, de nombreuses familles s'émerveillent devant les chorégraphies des cerfs-volistes. Elles profitent également des soirées de spectacles au programme, dont feront partie cette année Les trois accords et Simple plan. C'est une fin de semaine qui permet aussi de découvrir les différents attraits et commerces en périphérie! Je salue le travail de l'équipe organisatrice, qui a intégré à sa mission une politique de développement durable et d'achat responsable. »

François Tremblay, député de Dubuc et président de séance

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :





stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

