Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Osisko en lumière

QUÉBEC, le 5 août 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 120 000 $ au festival Osisko en lumière, qui se déroulera jusqu'au 6 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Les festivals comme Osisko en lumière contribuent à élargir l'offre touristique québécoise et à générer d'importantes retombées économiques dans nos communautés. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de s'associer au succès de ce rendez-vous haut en couleur, qui se démarque par ses jeux de lumière et ses artistes variés. Chaque année, il séduit de nombreux amateurs de musique et de spectacles pyrotechniques, au bénéfice de tout le Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le festival Osisko en lumière fait partie des événements incontournables de l'Abitibi-Témiscamingue. Il fait vibrer la ville de Rouyn-Noranda et toute la région depuis maintenant vingt ans! Sa réputation n'est donc plus à faire et son apport à l'industrie touristique régionale est important. Je salue le travail des organisateurs, qui élaborent chaque année un programme diversifié, attirant ainsi de nombreux festivaliers sur le territoire. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

