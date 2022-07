Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival en chanson de Petite-Vallée

QUÉBEC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 427 102 $ au Festival en chanson de Petite-Vallée, qui se déroulera jusqu'au 9 juillet 2022.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une contribution financière de 220 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie une somme de 206 602 $ au Village en chanson de Petite-Vallée, notamment pour l'organisation de l'événement. Cette aide financière est issue du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux.

Citations :

« Votre gouvernement est fier de s'associer au Festival en chanson de Petite-Vallée, une rencontre conviviale et festive pour les amateurs de musique francophone. Cette initiative contribue au rayonnement touristique et au dynamisme économique de la région. Événement phare de l'été, ce festival accueille chaque année de nombreux artistes reconnus ainsi que la relève. J'invite les festivaliers à prolonger leur séjour en explorant la magnifique région qu'est la Gaspésie afin de vivre une expérience inoubliable. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le gouvernement du Québec se réjouit d'être un partenaire du Festival en chanson de Petite-Vallée. Cet événement a toujours été un merveilleux prétexte pour célébrer le dynamisme et la richesse de la scène francophone d'ici et pour apprécier le fabuleux talent d'auteurs-compositeurs-interprètes émergents et de renom. J'invite la population québécoise à y prendre part en grand nombre, et je remercie les organisateurs, les artistes et les bénévoles de partager leur passion contagieuse avec l'auditoire. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« L'apport du Festival en chanson de Petite-Vallée à l'offre touristique de la Gaspésie est majeur. Il fait non seulement rayonner la région dans toute la Francophonie, mais il fait aussi briller les artistes d'ici et les artisans de notre industrie événementielle. Que les festivaliers soient nombreux à y participer et à visiter notre belle région pour en repartir avec la tête remplie de souvenirs impérissables! »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Liens connexes :

www.quebec.ca

Ministère de la Culture et des Communications

Conseil des arts et des lettres du Québec

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :

Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | LinkedIn

Conseil des arts et des lettres du Québec sur les médias sociaux :

Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 581 989-6037; Renseignements : Virginie Rompré, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493, Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388