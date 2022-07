Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival des bières du monde de Saguenay

QUÉBEC, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 90 000 $ au Festival des bières du monde de Saguenay, qui aura lieu jusqu'au 23 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Je suis très fière que notre gouvernement soutienne la 13e édition du Festival des bières du monde de Saguenay, un événement brassicole bien connu et qui contribue à l'offre régionale en matière de tourisme gourmand. J'aimerais souligner l'engagement des organisateurs, qui se surpassent d'une année à l'autre, attirant chaque fois de nombreux visiteurs. J'invite d'ailleurs ces derniers à prolonger leur séjour au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour découvrir ses multiples attraits et y vivre des moments inoubliables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival des bières du monde de Saguenay est un rendez-vous bien ancré au sein de la communauté locale et réputé à travers le Québec. Les amateurs de bières seront comblés : avec plus de 300 choix de dégustation et une dizaine de produits du terroir, il y en a pour tous les goûts! Les divers spectacles de musique prévus tout au long des trois jours de festivités animeront l'ensemble de la zone portuaire de Chicoutimi. J'invite la population à en profiter pleinement! »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

