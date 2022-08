Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival de la bière de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, confirment l'attribution de 17 000 $ au Festival de la bière de la Côte-Nord, qui se déroulera jusqu'au 6 août.

Le ministère du Tourisme verse 15 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 2 000 $ en vertu de son programme de commandites.

« Notre gouvernement est fier d'appuyer des initiatives en pleine croissance comme le Festival de la bière de la Côte-Nord. Les participants seront comblés de retrouver les artisans et les exposants du monde brassicole. Dégustations, camions de cuisine de rue et prestations musicales seront proposés tout au long des festivités. Ce rendez-vous stimule ainsi l'agrotourisme et génère d'importantes retombées touristiques dans la région. J'invite les visiteurs à en profiter, avec modération, et à explorer les multiples attraits et activités des environs. Je salue aussi l'engagement des organisateurs, qui mettent en valeur le savoir-faire de notre industrie événementielle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« L'industrie des microbrasseries connaît un essor remarquable dans la région. Je me réjouis de voir le secteur bioalimentaire prospérer partout sur le territoire. Le Festival de la bière de la Côte-Nord est une excellente occasion d'allier plaisir et découvertes. J'encourage les visiteurs à développer leur intérêt pour les produits locaux en allant à la rencontre des producteurs! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Je suis heureux que la population renoue avec le Festival de la bière Côte-Nord en présentiel. Cet événement, qui gagne en popularité d'année en année, anime l'ensemble du parc des Pionniers dans une ambiance chaleureuse. Que ce soit entre amis ou en famille, tout le monde s'y plaira! Je suis convaincu que les festivaliers seront nombreux à venir déguster des bières locales. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

