Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie Le Festif! de Baie-Saint-Paul

QUÉBEC, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 748 000 $ au Festif! de Baie-Saint-Paul, qui se déroulera jusqu'au 24 juillet.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 365 000 $ au promoteur en vertu du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR), une somme qui inclut une subvention exceptionnelle allouée pour la relance touristique de la région de la Capitale-Nationale en 2022. De son côté, le ministère du Tourisme verse 306 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette contribution comprend une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. Enfin, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, octroie 77 000 $ grâce à son programme Aide à la diffusion en variétés, volet 1 - Aide aux événements nationaux et internationaux.

Citations :

« Le Québec est très dynamique pendant la saison estivale. Il est possible d'y célébrer la musique aux quatre coins du territoire. Notre gouvernement est toujours heureux d'appuyer des initiatives qui stimulent les régions, comme Le Festif! de Baie-Saint-Paul. De nouveau cette année, les festivaliers profiteront de l'ambiance unique de cette ville artistique et assisteront à des représentations musicales hautes en couleur. Les manifestations touristiques sont de puissants moteurs économiques, mais il s'agit aussi de célébrations à vivre avec ses proches. Je souhaite à tous de passer de bons moments au Festif! de Baie-Saint-Paul. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festif! de Baie-Saint-Paul est un événement sans équivalent qui conjugue les talents d'artistes d'ici et la beauté des paysages contrastés et inspirants de la magnifique région de Charlevoix. Le gouvernement soutient avec bonheur ce rendez-vous, qui procure chaque année des moments artistiques inoubliables d'une audace surprenante aux participants. Les amateurs de musique sont conviés à ce festival, qui fait la fierté des gens de la région et de tout le Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Festif! de Baie-Saint-Paul est un incontournable pour tous les gens de passage dans la région de Charlevoix. Ses festivités contribuent à l'atmosphère électrisante de la ville, en plus de soutenir le dynamisme économique de la région. Cette fête, qui attire des milliers de touristes et la population locale chaque année, se distingue par son programme varié. Je les invite à festoyer lors de cette fin de semaine hors de l'ordinaire, et je convie les visiteurs à prolonger leur séjour pour découvrir les environs! »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

SOURCE Ministère du Tourisme

Renseignements: Sources : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Tél. : 514 560-0244; Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 796-9615, Courriel : [email protected]; Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 581 989-6037; Renseignements : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, Tél. : 418 646-6777, poste 30274, Courriel : [email protected]; Meghan Houle, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Cell. : 367 995-5274; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388