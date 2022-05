Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festibière de Sherbrooke

QUÉBEC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 46 500 $ au Festibière de Sherbrooke, qui aura lieu jusqu'au 29 mai 2022.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Le Festibière de Sherbrooke est de retour, au grand bonheur des festivaliers qui répondent toujours à l'appel! Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne cet événement, qui met de l'avant les artisans brassicoles du Québec. En rassemblant d'aussi nombreux exposants du milieu, il contribue grandement à l'offre touristique gastronomique de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Ce festival chaleureux animera le parc Victoria, l'un des plus beaux sites pour accueillir ce genre d'événements. Je tiens à souligner tout le travail accompli par l'équipe organisatrice! Grâce à elle, ce rendez-vous fait partie des incontournables pour les amateurs de microbrasseries qui souhaitent passer de bons moments en famille et entre amis tout en faisant des découvertes gustatives. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

