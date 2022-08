Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le ComediHa! Fest-Québec

QUÉBEC, le 3 août 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, confirment l'attribution de 1 170 000 $ au ComediHa! Fest-Québec, qui se déroulera jusqu'au 27 août.

Le ministère du Tourisme verse 750 000 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale leur octroie 250 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales. Enfin, la Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 170 000 $ par le biais du programme Aide à la diffusion en variétés, volet 1 - Aide aux événements nationaux et internationaux.

Citations :

« Le ComediHa! Fest-Québec est un rendez-vous qui contribue au dynamisme de l'économie et de l'offre touristique de la Capitale-Nationale ainsi qu'à la notoriété du Québec en tant que destination culturelle. J'invite la population à assister en grand nombre aux différents spectacles et activités prévus tout au long du programme et à prolonger leur séjour dans la région. Que ce soit entre amis ou en famille, il y a des attraits pour tous les goûts! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« ComediHa! Fest-Québec met de l'avant des artistes bien établis et le meilleur de la relève québécoise en humour. Son succès témoigne de l'immense talent des créateurs d'ici. Notre gouvernement est heureux d'investir dans ce rendez-vous culturel, qui nous rappelle que nous avons une riche tradition comique dont nous pouvons être très fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le ComediHa! Fest-Québec est un événement estival grandement attendu de la population. Chaque année, des milliers de festivaliers portent fièrement leurs lunettes et se promènent d'un site à l'autre à travers la ville. Je suis ravi que le gouvernement soutienne cette initiative, qui anime la région depuis maintenant vingt ans. Bravo aux organisateurs! Ils font briller le talent d'ici et le savoir-faire de notre industrie événementielle. »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières

