Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie la compétition Hit the floor Gatineau

QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 117 000 $ à la compétition de danse Hit the floor Gatineau, qui aura lieu jusqu'au 13 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Par sa grande variété d'événements originaux, comme la compétition de danse Hit the floor Gatineau, le Québec rayonne en tant que destination attrayante. En soutenant fièrement ce rendez-vous culturel, notre gouvernement convie les amateurs de danse à des moments de dépassement forts en émotions. Ce rassemblement dynamique contribue à faire briller les acteurs de notre industrie événementielle, en plus d'engendrer d'importantes retombées touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis que notre gouvernement soutienne Hit the floor Gatineau, un événement qui contribue à la vitalité économique de la région. Bravo au comité organisateur pour son dynamisme! Il a fait preuve d'un leadership et d'une énergie admirables afin que les participants puissent vivre une expérience unique. J'invite les visiteurs à prolonger leur escapade en Outaouais pour profiter de ses attraits et de ses nombreuses activités. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

