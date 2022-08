Festivals et événements touristiques -- Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec accorde une aide près de 375 000 $au Festival international de la chanson de Granby

QUÉBEC, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annoncent une aide financière de 373 000 $ au Festival international de la chanson de Granby, qui se déroule jusqu'au 27 août.

La 54e édition du Festival international de la chanson de Granby nous propose, cette année encore, une programmation mettant de l'avant le talent des artistes de la relève francophone. Une foule d'activités sont offertes par le biais de plusieurs séries de spectacles qui s'ajoutent au grand concours Hydro-Québec, tel que la série de spectacles au Centre-Ville, la série des fins de soirées du FICG au Central 127 et les vitrines musicales Solotech, qui proposent une tribune aux artistes de la relève.

« Notre gouvernement est fier d'appuyer le Festival international de la chanson de Granby, un événement qui contribue au développement de la relève artistique québécoise. Cette initiative créatrice constitue une belle vitrine pour les artistes québécois, tout en contribuant à l'attractivité du Québec comme destination touristique. J'invite d'ailleurs les festivaliers à encourager chaudement leur candidat favori et à prolonger leur séjour pour découvrir les richesses touristiques des environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival permet à la relève musicale québécoise de perfectionner son savoir en lui offrant des stages qui la préparent à mener une carrière professionnelle. Depuis 46 ans, il favorise le rayonnement de notre musique, de nos chansons. Granby accueillera des artistes prometteurs qui nous rendront fiers d'être Québécois! Je souhaite à tous les candidats de vivre pleinement cette expérience inoubliable qui leur permet de partager avec toute la population leur amour de la chanson. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Festival international de la chanson de Granby est un moment exceptionnel pour nous faire découvrir des gens de talent. Il s'agit d'un événement phare pour la région qui, au fil des ans, est devenu un incontournable pour nos artistes en devenir et de renom. Cet événement bonifie l'offre événementielle de la région tout en contribuant à son dynamisme économique. »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

Le ministère du Tourisme verse 216 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement une aide de 125 000 $ dans le cadre du programme d'aide à la diffusion en variétés, volet 1 - aide aux événements nationaux et internationaux.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde un montant de 32 000 $ par l'intermédiaire de son programme Aide aux projets - Appel.

