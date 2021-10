Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival Riverside

QUÉBEC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 101 000 $ au Festival Riverside de Gatineau, qui se déroulera jusqu'au 3 octobre dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 51 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde la somme de 50 000 $ dans le cadre du volet 2 du Programme d'aide aux initiatives innovantes.

Citations :

« Depuis 2013, le Festival Riverside fait vibrer la ville de Gatineau au rythme de la musique électronique, pour le plus grand plaisir des amateurs. Les festivaliers auront encore la chance de vivre un divertissement de haut calibre cette année, avec un programme qui dévoile les talents de la relève et qui nous permet de plonger dans un univers musical en pleine effervescence. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour dans la région afin d'en découvrir les nombreux attraits et des entreprises touristiques fabuleuses! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival Riverside revient en force pour offrir aux amateurs de musique électronique l'occasion de danser et de profiter de prestations musicales uniques dans une ambiance festive et colorée, au cœur de Gatineau. La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec, et c'est pourquoi nous soutenons cet événement, pionnier du genre dans la région. J'invite chaleureusement les Québécoises et Québécois à venir y faire la fête. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis heureux que le gouvernement du Québec appuie le Festival Riverside, qui nous revient cette année avec une formule adaptée au contexte actuel afin de joindre les amateurs de musique électronique. Je désire lever mon chapeau aux organisateurs : ils ont su manœuvrer de main de maître pour présenter cette édition éphémère de trois concerts captivants! Voilà une façon originale d'injecter de la chaleur et un esprit festif à ce début d'automne. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Liens connexes :

www.quebec.ca

Ministère de la Culture et des Communications

SODEC

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw



Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/mccquebec

https://twitter.com/mccquebec

@MCCQuebec

SODEC sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/SODEC.gouv.qc.ca

https://twitter.com/la_sodec

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions, de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 514 820-0095, Courriel : [email protected]; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 514 560-0244; Renseignements : Gabrielle Vachon, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3476; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme