Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le festival La Noce

QUÉBEC, le 12 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 44 500 $ au festival La Noce, qui s'est déroulé dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une somme de 34 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette contribution inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 10 000 $ en vertu du programme de diffusion en variétés, volet Événements nationaux et internationaux.

Citations :

« Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une région pleine de surprises ! Le gouvernement du Québec est fier d'apporter son soutien au festival La Noce. Les mélomanes et les amateurs d'art en tout genre sont tombés sous le charme de cet événement, qui se distingue par son caractère éclaté et son offre diversifiée, et qui célèbre la culture saguenéenne. Cet été, venez vibrer au rythme de la musique dans l'une des régions les plus accueillantes du Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Nos créateurs sont à la source d'une culture qui nous définit comme peuple. Il est donc essentiel de créer des conditions favorables à l'essor d'une culture toujours plus forte et plus dynamique pour le Québec. Pour ce faire, votre gouvernement est heureux de contribuer à une foule d'événements rassembleurs, comme le festival La Noce, qui offrent une vitrine exceptionnelle aux talents de chez nous et une expérience unique aux visiteurs. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je salue l'initiative des organisateurs du festival La Noce : ils ont su adapter leur événement au contexte actuel, au grand bonheur de son public. Je me réjouis que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous artistique, qui bonifie l'offre événementielle de la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean tout en favorisant son rayonnement. Le festival, qui s'est déroulé dans la cathédrale de Saint-François-Xavier, à Chicoutimi, a grandement été apprécié par les citoyens. Je lui souhaite d'ailleurs longue vie! »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

