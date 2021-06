Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international du Domaine Forget

QUÉBEC, le 26 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière de 263 388 $ au Festival international du Domaine Forget, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 21 août.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement très attendu fait vivre l'expérience des arts vivants avec plus de 125 artistes exceptionnels qui vous transportent par leur musique et leur danse.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde la somme de 153 888 $ à l'organisme en vertu du programme Soutien à la mission. De son côté, le ministère du Tourisme verse une somme de 109 500 $ aux organisateurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle accordée aux festivals et aux événements en raison des répercussions causées par la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations

« Votre gouvernement est heureux de soutenir ce festival qui contribue au rayonnement de notre culture, dont nous sommes si fiers. Ce grand rendez-vous constitue une occasion formidable de renouer avec les performances en présence d'artistes fabuleux ou encore de poursuivre l'expérience à distance, en profitant d'une offre généreuse de concerts via internet. Je suis convaincue que les Québécoises et les Québécois seront nombreux à participer à cette édition renouvelée! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Festival international du Domaine Forget bonifie la vie événementielle de Charlevoix depuis déjà plusieurs années. Avec le thème Plus vivant que jamais, je suis très heureuse qu'il puisse être de retour cette année et salue le travail des organisateurs. Participer à un festival, c'est une façon extraordinaire de dire bonjour à de nouveaux artistes et d'en profiter pour découvrir ou redécouvrir la région. Voilà une occasion unique de se divertir tout en respectant les mesures sanitaires en place. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

