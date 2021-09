Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international de jazz de Montréal

QUÉBEC, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 1,8 million de dollars au Festival international de jazz de Montréal, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 19 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 1 million de dollars par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation attribue 500 000 $ au Festival international de jazz dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), alors que la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, lui accorde un montant de 300 000 $ en vertu du volet 1 du Programme d'aide à la diffusion en variétés.

Citations :

« Je suis fière que le gouvernement du Québec soutienne le Festival international de jazz de Montréal. Cet incontournable rendez-vous montréalais offre, depuis plus de quarante ans, une vitrine extraordinaire aux artistes tout en faisant rayonner le leadership du Québec sur la scène événementielle internationale. Je lève mon chapeau aux organisateurs, aux artistes et aux artisans, qui ont su relever avec brio le défi de présenter un événement adapté au contexte actuel, que ce soit sur place ou en virtuel. J'invite les visiteurs à s'imprégner pleinement de l'énergie de ce festival et à profiter de leur passage dans la métropole pour savourer ses nombreux attraits! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival international de jazz de Montréal est l'un des plus grands événements musicaux de la métropole. En stimulant la vitalité culturelle, économique et touristique de Montréal, il contribue à son attractivité et à sa reconnaissance à travers le monde comme ''ville des festivals''. Je suis heureuse que l'aide financière du gouvernement du Québec lui permette de poursuivre sa mission si importante tant pour la métropole que pour les adeptes de musique et de jazz. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Festival international de jazz de Montréal s'est bâti au fil des quatre dernières décennies une solide réputation et, à force d'audace, s'est vu reconnaître comme le plus grand festival consacré à ce genre musical au monde. Ce titre bien mérité fait de Montréal une plaque tournante de la culture jazz. Rendre cette culture accessible au plus grand nombre est une priorité de notre gouvernement, et c'est pourquoi il soutient cet événement d'exception, qui propose cette année un programme riche et varié en formule hybride. Le public pourra donc apprécier le talent de plus de 30 artistes lors de spectacles en personne ou virtuels. J'invite tous les mélomanes à se laisser entraîner par les rythmes du jazz qui feront bientôt vibrer Montréal. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

