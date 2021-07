Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival en chanson de Petite-Vallée

QUÉBEC, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 429 102 $ au Festival en chanson de Petite-Vallée, qui se déroulera jusqu'au 10 juillet dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une somme de 220 500 $ aux organisateurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde 208 602 $ en vertu du programme Soutien à la mission.

Citations :

« Je suis heureuse d'annoncer que le gouvernement du Québec offre son soutien à cet événement unique qu'est le Festival en chanson de Petite-Vallée. Faisant partie de l'imaginaire collectif québécois, ce festival est de retour pour une nouvelle année afin d'émerveiller les visiteurs des quatre coins de la province. Les amateurs de musique pourront découvrir un programme éclectique qui célèbre la musique francophone. C'est une occasion idéale de dire bonjour à la Gaspésie et de découvrir ses nombreux attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Mettant en valeur les arts de la scène, par la poésie des mots et de la musique, le Festival en chanson de Petite-Vallée démontre que notre culture est une grande source de richesse tant sur l'ensemble du territoire du Québec que sur la scène internationale. Au fil des ans, cet événement majeur s'est également avéré un tremplin exceptionnel pour les artistes de la relève, dont nous sommes fiers. Je salue les organisateurs pour leur passion et je souhaite une excellente 38e édition à toutes et à tous! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je salue l'initiative des organisateurs du Festival en chanson de Petite-Vallée, qui ont su adapter leur événement afin qu'il ait lieu malgré le contexte, au grand bonheur des amateurs de musique en Gaspésie et à travers le Québec. Je suis heureux que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous musical, qui bonifie l'offre culturelle de la région et favorise son rayonnement ainsi que son essor économique. J'invite les visiteurs à profiter de leur séjour pour découvrir cette magnifique région et en explorer toutes les merveilles. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

