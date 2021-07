Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival des arts de Saint-Sauveur

QUÉBEC, le 29 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 236 645 $ au Festival des arts de Saint-Sauveur, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 8 août.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère de la Culture et des Communications et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), qui relève de la ministre de la Culture et des Communications, accordent 161 645 $ à l'organisme en vertu de divers programmes. De son côté, le ministère du Tourisme consent une contribution de 75 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Le Festival des arts de Saint-Sauveur est une occasion unique où se côtoient des artistes et des créateurs de tous les horizons. On peut y voir des maîtres et des étoiles montantes, des œuvres intemporelles et des créations avant-gardistes. Le gouvernement du Québec est, cette année encore, un partenaire de cette célébration artistique reconnue pour son programme de haute qualité, qui nous rend fiers. J'encourage les Québécoises et les Québécois de toutes les régions à ''monter dans le nord'' pour faire connaissance avec ces artistes de talent au cœur de paysages grandioses. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Événement bien ancré au Québec depuis maintenant trente ans, le Festival des arts de Saint-Sauveur est de retour pour émerveiller les visiteurs en provenance de partout au Québec. Les amateurs d'arts vivants pourront découvrir un programme hybride riche et varié. Le ministère du Tourisme est heureux de s'associer à ce rendez-vous si attendu, qui génère des retombées appréciables pour toute la région d'année en année. Une incursion dans l'univers magique du festival est aussi l'occasion idéale pour dire bonjour aux Laurentides et profiter de ses nombreux attraits touristiques, de la culture au plein air en passant par une offre gastronomique et d'hébergement touristique qui fait la renommée de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je salue l'initiative des organisateurs du Festival des arts de Saint-Sauveur, qui ont su adapter leur événement au contexte actuel, au grand bonheur du public des Laurentides et d'ailleurs au Québec. Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous artistique, qui bonifie l'offre événementielle de la région et favorise son rayonnement ainsi que son essor économique. À tous les festivaliers, bienvenue dans les Laurentides! »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Bertrand

Faits saillants :

Le CALQ accorde :



122 000 $ issus du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux;



15 645 $ additionnels en vertu du programme Soutien à la mission (aide spéciale en lien avec la COVID-19);



24 000 $ dans le cadre de l'Entente de partenariat territorial avec la collectivité des Laurentides.

