Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival de la galette de sarrasin de Louiseville

QUÉBEC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer le Festival de la galette de sarrasin de Louiseville, qui aura lieu jusqu'au 10 octobre dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce aujourd'hui l'attribution de 51 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Ce programme favorise des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citations :

« Depuis plus de quarante ans, le Festival de la galette de sarrasin de Louiseville fait découvrir aux visiteurs cette céréale, véritable richesse naturelle de la région. En plus des traditionnelles dégustations, il leur propose une série d'activités adaptées à la situation sanitaire actuelle. Je lève mon chapeau aux organisateurs; d'année en année, ils gardent la tradition du festival bien vivante. L'événement fait partie de cette grande famille d'attraits touristiques qui font la renommée du Québec en tant que destination originale et authentique. Voilà une belle façon de souligner le début de l'automne et un prétexte parfait pour visiter la Maurice pendant la saison des couleurs! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis fier du dynamisme des organisateurs du Festival de la galette de sarrasin de Louiseville, car ils ont su trouver une formule pour joindre le public. Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer cet événement, qui fait rayonner notre belle région depuis 1978. Je souhaite que les participants profitent de leur passage en Mauricie pour découvrir ses attraits. »

Simon Allaire, député de Maskinongé et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Faits saillants :

Des changements ont été apportés au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme :

le cumul des aides financières provenant de l'ensemble des ministères et organismes des gouvernements provincial et fédéral ainsi que des entités municipales peut désormais représenter 90 % des dépenses admissibles;



le cumul des aides financières provenant du gouvernement provincial passe de 50 à 70 % des dépenses admissibles;



aux fins de l'analyse d'une demande d'aide financière, le nombre maximal de journées considérées pour un événement passe maintenant de 40 à 90;



les promoteurs qui devaient réaliser une étude cette année sont exemptés de cette obligation. Le cas échéant, la dernière étude valide sera considérée lors d'une demande d'aide financière subséquente.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source: Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél.: 514 820-0095, Courriel: [email protected]; Renseignements: Gabrielle Vachon, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél.: 418 643-5959, poste 3476

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme