Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festif! de Baie-Saint-Paul

QUÉBEC, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 338 500 $ au Festif! de Baie-Saint-Paul, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 25 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 208 500 $ aux organisateurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale attribue un montant de 85 000 $ à l'événement grâce au Programme d'appui aux actions régionales. La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde, quant à elle, la somme de 45 000 $ en vertu du programme d'aide à la diffusion en variétés, volet 1 - Aide aux événements nationaux et internationaux, domaine musique et variétés.

« Le gouvernement du Québec soutient avec fierté le Festif! de Baie-Saint-Paul, qui permet de développer l'offre touristique de Charlevoix tout en stimulant l'économie régionale. Il s'agit d'un événement distinctif et rassembleur qui met parfaitement en valeur les beautés de la région. J'invite tous les visiteurs à dire bonjour à Charlevoix en prolongeant leur séjour pour découvrir ses attraits touristiques et ses milieux naturels exceptionnels. Je parie qu'ils seront éblouis par ceux-ci. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Parce qu'il génère d'importantes retombées économiques, le Festif! de Baie-Saint-Paul est considéré comme l'un des plus grands ambassadeurs de tout Charlevoix. Je salue la créativité de ses instigateurs, qui, malgré les contraintes sanitaires, ont réussi à concocter un programme à la hauteur du talent des artistes québécois. Les amateurs de musique et les amoureux de la région et de son majestueux décor seront comblés avec la tenue de cet événement, dont la réputation rejaillit sur la Capitale-Nationale et bien au-delà. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les Baie-Saint-Pauloises et les Baie-Saint-Paulois sont très fiers du succès que remporte le Festif! et avec raison! Ce festival à la formule originale est un événement sans équivalent qui conjugue la beauté des paysages et le talent fou d'artistes inspirés, nous semble-t-il, par cette nature unique et sublime, à la fois forestière et maritime. Je suis heureuse de soutenir ce réjouissant Festif! qui, chaque année, nous procure des moments artistiques inoubliables. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture est des Communications

« Je suis extrêmement fière du soutien que notre gouvernement apporte au Festif! de Baie-Saint-Paul. Fruit d'une équipe dynamique, le festival est reconnu à travers toute la province pour son programme incontournable. Organisée dans l'un des plus beaux décors au Québec, la 11e édition fera encore vibrer le cœur de nombreux festivaliers. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Sources: Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél.: 514 820-0095, Courriel: [email protected]; Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél.: 418 643-2112; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél.: 514 560-0244; Renseignements: Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél.: 418 643-5959, poste 3488; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél.: 418 380-2388

