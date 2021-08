Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festibière de Québec

QUÉBEC, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 115 500 $ au Festibière de Québec, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 29 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 112 500 $ aux promoteurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 3 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales.

Citations :

« Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne le Festibière de Québec, qui, en cette année particulière, part en tournée afin de visiter les différents microbrasseurs de la ville. Pour les festivaliers, il s'agit de l'occasion idéale pour découvrir de nouveaux produits et, surtout, encourager les artisans locaux tout en profitant des attraits de la région. Voilà une excellente façon de vivre le tourisme gourmand et la saison estivale! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festibière de Québec a acquis une grande notoriété ces dernières années grâce à la qualité des produits offerts. Je félicite les organisateurs! Malgré le contexte actuel, ils proposent une formule flexible et créative. Celle-ci permettra aux amateurs de bière de déguster les produits du terroir québécois à la maison ou en microbrasserie, et même de découvrir, à l'aide de capsules vidéo, les coulisses de cette industrie. J'invite les citoyens à profiter de cet événement, générant des retombées importantes pour les secteurs touristiques et agroalimentaires de la Capitale-Nationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

