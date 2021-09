Festivals et événements touristiques, saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festi Jazz de Rimouski

QUÉBEC, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 117 580 $ au Festi Jazz de Rimouski, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 5 septembre. La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Société de développement des entreprises culturelles, 2 sociétés d'État relevant des fonctions de la ministre de la Culture et des Communications, accordent la somme de 83 080 $ dans le cadre de leurs programmes respectifs. De son côté, le ministère du Tourisme verse une contribution de 34 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle relative aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations

« Au fil de ses 35 ans d'existence, le Festi Jazz de Rimouski a su gagner ses lettres de noblesse auprès des grands noms du jazz d'ici et d'ailleurs. J'invite les Québécoises et les Québécois à venir vibrer au rythme de cet événement et à s'émerveiller devant les performances musicales de nos artistes dans un décor à couper le souffle. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Depuis 35 ans maintenant, le Festi Jazz de Rimouski anime le Bas-Saint-Laurent avec l'aide d'artistes de renom dans le monde du jazz. Cet événement phare génère des retombées touristiques considérables pour la ville et ses environs, en divertissant tout autant les visiteurs que la population de la région. Les festivals et événements font partie du paysage québécois et contribuent grandement à son dynamisme touristique. J'invite les curieux et les amateurs à venir découvrir ce grand festival ainsi que l'accueil chaleureux des résidents du Bas-Saint-Laurent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec accorde un montant de 68 150 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission et de 9 930 $ en aide spéciale en lien avec la pandémie de COVID-19. La Société de développement des entreprises culturelles, quant à elle, octroie un montant de 5 000 $ en vertu du volet 2 du Programme d'aide aux initiatives innovantes. Ces 2 sociétés d'État relèvent de la ministre de la Culture et des Communications.

Liens connexes

