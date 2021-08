Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Concours complet du CCI-S Bromont

QUÉBEC, le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer le Concours complet du CCI-S Bromont, qui aura lieu jusqu'au 15 août dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce aujourd'hui l'attribution de 19 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Ce programme permet de favoriser des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

« Je suis très fière de l'appui de notre gouvernement au Concours complet du CCI-S Bromont. En plus de se dérouler dans un décor magnifique, cette compétition phare permet aux meilleurs cavaliers et montures de démontrer leur savoir-faire. Je salue les organisateurs, qui ont su tirer leur épingle du jeu afin de présenter un événement adapté au contexte actuel, au grand plaisir des amateurs de sport équestre. Voilà l'occasion idéale pour les athlètes et les visiteurs de profiter de la nature et de dire bonjour aux attraits touristiques des Cantons-de-l'Est. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis enchantée de savoir que des cavaliers d'exception se réuniront pour rivaliser dans les paysages enchanteurs de mon comté. La qualité des installations équestres offre à ces athlètes et à leurs chevaux un endroit privilégié pour se dépasser. Je profite de l'occasion pour saluer le travail des organisateurs. Grâce à eux, les citoyennes et les citoyens de Brome-Missisquoi, et de tout le Québec, pourront vivre la frénésie de cette compétition et admirer l'élégance de cavaliers chevronnés. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

Des changements ont été apportés au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme :

le cumul des aides financières provenant de l'ensemble des ministères et organismes des gouvernements provincial et fédéral ainsi que des entités municipales peut désormais représenter 90 % des dépenses admissibles;



le cumul des aides financières provenant du gouvernement provincial passe de 50 à 70 % des dépenses admissibles;



aux fins de l'analyse d'une demande d'aide financière, le nombre maximal de journées considérées pour un événement passe maintenant de 40 à 90;



les promoteurs qui devaient réaliser une étude cette année sont exemptés de cette obligation. Le cas échéant, la dernière étude valide sera considérée lors d'une demande d'aide financière subséquente.

