Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le ComédiHa! Fest-Québec

QUÉBEC, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 1 095 000 $ au ComédiHa! Fest-Québec, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 28 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 750 000 $ aux organisateurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 175 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales. Enfin, le ministère de la Culture et des Communications consent un montant de 170 000 $ dans le cadre du Programme d'aide à la diffusion en variétés, volet 1 - Aide aux événements nationaux et internationaux.

Citations :

« Événement phare de la capitale nationale, le ComédiHa! Fest-Québec fait rire les Québécois et les visiteurs depuis de nombreuses années. Je salue les organisateurs, qui ont travaillé fort à adapter le festival à la situation actuelle, et j'invite la population à participer aux différents spectacles, que ce soit en présentiel ou en virtuel. J'encourage les visiteurs à prolonger leur séjour dans la magnifique région de la Capitale-Nationale afin de dire bonjour aux activités touristiques qui y sont offertes. Voilà une belle façon de se divertir pendant la période estivale! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Depuis plus de vingt ans, ComédiHa! Fest-Québec met de l'humour dans la vie des festivaliers. Cet événement incontournable de la région de la Capitale-Nationale génère d'importantes retombées économiques, culturelles et touristiques. Bravo à ses instigateurs, qui ont créé une activité désormais ancrée dans nos traditions estivales. Je convie les gens à découvrir le programme original de la saison 2021 et à plonger dans l'extraordinaire univers du rire en prenant part à ce grand rendez-vous québécois. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le ComédiHa! Fest-Québec est relativement jeune, mais il fait l'unanimité pour la fidélité de son public, l'excellence de son organisation et la qualité de son programme. Cela nous rappelle que nous sommes un peuple qui a une riche tradition comique. Je suis heureuse que le gouvernement participe à ce succès en soutenant, par l'entremise du ministère de la Culture et des Communications, cet événement majeur de la saison des festivals dans notre capitale nationale. Je salue chaleureusement les organisateurs et les participants venus apprécier le talent de ces artistes dont nous sommes fiers et qui sont passés maîtres dans l'art de nous faire rire. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Liens connexes :

www.quebec.ca

Secrétariat à la Capitale-Nationale

Ministère de la Culture et des Communications

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

https://www.linkedin.com/company/tourismequebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc

https://twitter.com/tourisme_quebec

Secrétariat à la Capitale-Nationale sur Twitter :

https://twitter.com/scn_qc

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/mccquebec/

https://twitter.com/mccquebec @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources: Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régionsde Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél.: 514 820-0095, Courriel: [email protected]; Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél.: 418 643-2112; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications , Tél.: 418 380-2310; Renseignements :Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél.: 418 643-5959, poste 3488, Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél.: 418 380-2388

Liens connexes

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme