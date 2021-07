Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie l'International Bromont

QUÉBEC, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer l'International Bromont, qui aura lieu jusqu'au 8 août dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce aujourd'hui l'attribution de 153 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Ce programme permet de favoriser des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citations :

« L'International Bromont est devenu au fil du temps un incontournable du sport équestre. Je suis très heureuse que l'événement soit de retour cette année et je salue la volonté des organisateurs de s'adapter à la situation actuelle afin de garder leur événement bien vivant. J'invite les écuyers et les visiteurs à profiter de leur passage pour dire bonjour à la région des Cantons-de-l'Est en découvrant ses nombreux attraits touristiques et ses saveurs régionales. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je me réjouis que les citoyennes et les citoyens de la circonscription de Brome-Missisquoi, ainsi que toute la population québécoise et celle d'ailleurs, puissent prendre part à cet important événement équestre cette année. En tant que ministre responsable du Loisir et du Sport, je salue le talent des participants et la détermination des organisateurs. La beauté des lieux et les compétitions relevées qui y seront présentées me rendent fière de la vitalité des sports de haut niveau au Québec. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

