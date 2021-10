Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie l'événement Bromont Ultra

QUÉBEC, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer l'événement Bromont Ultra, qui aura lieu jusqu'au 10 octobre, dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce aujourd'hui l'attribution de 25 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Ce programme favorise des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citations :

« Que ce soit à la course ou à vélo, les participants de l'événement Bromont Ultra relèveront un défi personnel tout en posant une bonne action. En effet, la totalité des fonds amassés par les sportifs sera remise à différentes causes. Il s'agit d'une excellente occasion de faire du bien, tant physiquement que moralement. C'est donc en profitant des magnifiques paysages automnaux de Bromont, et sous les encouragements de leurs partisans, que les athlètes se surpasseront. J'espère que tous profiteront de leur passage dans la région pour découvrir l'accueil chaleureux des Bromontois et pour parcourir les environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec appuie ce rendez-vous sportif qu'est le Bromont Ultra. Ce dernier accueille des athlètes de tous âges et de tous les calibres, qui sont déterminés à repousser leurs limites pour donner au suivant. Il s'agit d'un geste noble que je souligne sans hésitation. Je félicite les organisateurs et tous les bénévoles qui sont derrière le succès de cet événement, dont nous pouvons être fiers. Je saisis l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les visiteurs. Bonne chance à tous! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

Faits saillants :

Des changements ont été apportés au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme :

le cumul des aides financières provenant de l'ensemble des ministères et organismes des gouvernements provincial et fédéral ainsi que des entités municipales peut désormais représenter 90 % des dépenses admissibles;



le cumul des aides financières provenant du gouvernement provincial passe de 50 à 70 % des dépenses admissibles;



aux fins de l'analyse d'une demande d'aide financière, le nombre maximal de journées considérées pour un événement passe maintenant de 40 à 90;



les promoteurs qui devaient réaliser une étude cette année sont exemptés de cette obligation. Le cas échéant, la dernière étude valide sera considérée lors d'une demande d'aide financière subséquente.

