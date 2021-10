Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec accorde une aide de plus de 250 000 $ au Concours international d'orgue du Canada

QUÉBEC, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 253 500 $ au Concours international d'orgue du Canada qui se déroulera jusqu'au 24 octobre, dans le respect des consignes sanitaires.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Conseil des arts et des lettres, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 150 000 $ dans le cadre du programme de soutien à la programmation spécifique pour la période du 18 octobre 2019 au 31 décembre 2021. De son côté, le ministère du Tourisme verse une contribution de 103 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle relative aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations

« Pour une cinquième édition très attendue, Montréal est l'hôte d'un événement d'envergure internationale qui place au-devant de la scène des organistes de la relève qui rivaliseront d'adresse et de virtuosité au grand plaisir des mélomanes. Le Concours international d'orgue du Canada est une occasion unique de découvrir le talent de jeunes artistes aux claviers de quelques-uns des plus beaux instruments d'Amérique ici, à Montréal. La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec et, par notre soutien à cet événement, nous voulons mettre de l'avant de grands musiciens et le patrimoine architectural de quelques-unes des plus belles églises de la métropole. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Concours international d'orgue du Canada fait partie de ces rendez-vous uniques qui font de la métropole, et du Québec, une destination reconnue pour ses festivals et événements de très grande qualité. Pendant le Concours, les mélomanes sont en mesure d'apprécier l'immense talent des virtuoses de l'orgue, et ce, en appréciant également différents visages de la métropole. Je félicite les organisateurs qui, dans le contexte actuel, orchestrent cet événement international de main de maître, au plus grand bonheur du public. Je souhaite que les visiteurs de passage à Montréal parcourent ses rues et ses environs pour en découvrir les atouts. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« C'est avec fierté que le gouvernement du Québec appuie le Concours international d'orgue du Canada. Cet événement, véritable ravissement pour le public, fait raisonner les plus belles orgues de la métropole. En stimulant la vitalité culturelle, économique et touristique de Montréal, il contribue à son attractivité et à sa reconnaissance à travers le monde comme destination d'événements d'envergure. Je salue l'engagement et le dévouement de l'équipe organisatrice en cette année particulière. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

