Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 400 000 $ aux Fêtes de la Nouvelle-France

QUÉBEC, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 435 000 $ aux Fêtes de la Nouvelle-France, qui se dérouleront dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 15 août.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde la somme de 250 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales. De son côté, le ministère de la Culture et des Communications attribue 110 000 $ aux organisateurs grâce au programme Autres interventions particulières en culture et en communications. Enfin, le ministère du Tourisme consent une contribution de 75 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Les Fêtes de la Nouvelle-France proposent dix journées festives remplies d'activités qui sauront plaire aux citoyens et aux visiteurs de tout âge. Cette immersion dans le passé est une excellente occasion pour sillonner les rues pittoresques du Vieux-Québec et en apprendre davantage sur la vie d'autrefois des Québécois. Je félicite les organisateurs pour leur créativité et leur grande capacité d'adaptation! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les Fêtes de la Nouvelle-France nous permettent de franchir la porte du temps en nous faisant découvrir cette époque fondatrice. L'histoire du Québec est riche de personnages fascinants, dont plusieurs sont à l'honneur cette année dans un programme original. J'invite les petits et les grands à jouer le jeu au cœur du décor magnifique de la Vieille Capitale. Notre gouvernement appuie cette édition unique, qui permet à tous d'en apprendre un peu plus sur notre patrimoine et notre histoire, qui nous rendent fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Au Québec, nous pouvons être fiers de la diversité et de l'originalité des nombreux festivals et événements qui animent toutes nos régions. Ils représentent le côté festif et chaleureux de notre destination, laquelle se démarque par sa joie de vivre et son authenticité. Les Fêtes de la Nouvelle-France font partie de ces manifestations culturelles qui nous distinguent des autres endroits par leur caractère unique et propre aux Québécois. Je suis heureuse de pouvoir compter sur un tel rendez-vous. En plus de rendre notre destination vivante et attrayante, il contribue à notre prospérité et fait rayonner notre identité à travers le monde. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

