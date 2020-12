Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Début de la période de dépôt des projets pour les festivals et événements

QUÉBEC, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère du Tourisme annonce le début de la période de dépôt des projets dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour la saison été-automne 2021. Jusqu'au 1er février 2021 inclusivement, les promoteurs des festivals et événements prévus entre le 1er mai et le 31 octobre 2021 peuvent déposer une demande d'aide financière par l'entremise du site Web du gouvernement du Québec.

Le Ministère lance cet appel de projets malgré le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 afin de maintenir le développement et la diversité de l'offre touristique québécoise. Des mesures d'assouplissement ont été apportées au programme pour bien soutenir les promoteurs dont les activités pourraient être affectées par les consignes sanitaires en vigueur à ce moment.

Enfin, dans le but d'améliorer l'ensemble du traitement des demandes d'aide financière et de centraliser l'information, le Ministère s'est doté d'un tout nouveau portail Web. Ainsi, les représentants d'entreprise ou d'organisme qui désirent présenter un projet sont invités à se familiariser dès maintenant avec ce nouvel outil et à consulter les critères d'admissibilité. Ils doivent ensuite s'inscrire sur le portail Aide financière, accessible à partir du site Web du gouvernement du Québec, et fournir les documents exigés d'ici le 1er février 2021 inclusivement.

Faits saillants :

Les mesures d'assouplissement suivantes ont été apportées au programme dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 :

toutes les organisations qui bénéficieront du programme pour la période été-automne 2021 pourront recevoir une aide, que leurs activités soient maintenues ou non;



le cumul des aides gouvernementales devra toutefois être respecté (50 % pour le provincial et 90 % pour les trois ordres de gouvernement);



les dépenses relatives à des activités alternatives mises en place dans le contexte de la pandémie sont admissibles à une aide financière;



les promoteurs d'événement seront exemptés de devoir réaliser une étude de provenance et d'achalandage. Les dernières données valides seront considérées pour le calcul de l'aide.

Le nouveau portail Aide financière du ministère du Tourisme du Québec facilitera le traitement des données des demandes reçues. Les représentants d'entreprise ou d'organisme sont invités à accomplir ces actions dès maintenant :

créer un compte client et remplir un profil d'utilisateur;



vérifier les renseignements de l'entreprise ou de l'organisme déjà enregistrés dans le nouveau portail;



remplir le formulaire de demande en ligne;



faire parvenir au Ministère, via le nouveau portail, tout renseignement utile dans le cadre du dépôt d'une nouvelle demande d'aide financière.

