Festivals et événements touristiques de la saison printemps-été 2022 - Le gouvernement du Québec octroie plus de 520 000 $ au Festival international Nuits d'Afrique

QUÉBEC, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent une aide financière de 523 400 $ au Festival international Nuits d'Afrique, qui se déroule jusqu'au 24 juillet prochain.

Le Festival international Nuits d'Afrique est un événement culturel parmi les plus attendus à Montréal. Pour sa 36e édition, il propose un voyage musical à travers sa programmation riche alliant tradition et modernité, présentant de nombreux concerts extérieurs et en salle qui mettent de l'avant le talent de centaines d'artistes en provenance d'ici et de plusieurs pays.

Citations

« Le Festival international Nuits d'Afrique favorise les rencontres et les échanges entre les cultures. Il offre autant d'occasions d'affirmer et de célébrer la richesse de notre société. C'est une opportunité pour les festivaliers de découvrir et d'apprécier la qualité et l'originalité de la musique du monde. Nuits d'Afrique donne la chance aux artistes d'ici et d'ailleurs de montrer leur talent et d'exprimer leur créativité. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement investit dans le succès de cet événement qui est une vitrine culturelle exceptionnelle à laquelle je convie toutes les Québécoises et tous les Québécois. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« L'originalité du Québec se reflète dans divers secteurs d'activité, dont celui des festivals et événements. Le Festival international Nuits d'Afrique en est un excellent exemple. Chaque année, il attire des milliers de visiteurs venus célébrer la musique de l'Afrique, des Antilles et de l'Amérique latine, offrant ainsi une belle vitrine à nos artistes et aux artisans de notre industrie événementielle. C'est avec beaucoup de fierté que notre gouvernement soutient ce rendez-vous festif qui fait rayonner la métropole et contribue au charme du Québec comme destination touristique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne le Festival international Nuits d'Afrique, qui contribue de grande façon au dynamisme et à la vitalité de la métropole. Cet événement estival, qui propose un large éventail de concerts et d'activités gratuites à un public de tout âge, renforce la position de Montréal à titre de pôle culturel d'envergure. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde aux Nuits d'Afrique un montant de 188 900 $ par l'intermédiaire de son programme de soutien à la mission, volet Diffuseurs et Événements nationaux et internationaux.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde aux Nuits d'Afrique un montant de 188 900 $ par l'intermédiaire de son programme de soutien à la mission, volet Diffuseurs et Événements nationaux et internationaux. Le ministère du Tourisme accorde à l'événement une somme de 184 500 $ par l'intermédiaire de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle relative aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au Festival en lui accordant une somme de 150 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Liens connexes

Ministère de la Culture et des Communications

Conseil des arts et des lettres du Québec

www.quebec.ca

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn

Conseil des arts et des lettres du Québec sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur les médias sociaux :

Facebook, Twitter, LinkedIn

SOURCE Ministère du Tourisme

Renseignements: Sources : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 581 989-6037; Geneviève Gouin, Conseillère politique et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 514 796-9615, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports, 418 802-6833; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Meghan Houle, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 367 995-5274; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746