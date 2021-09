Festivals et événements touristiques de la saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie MOMENTA Biennale de l'image

QUÉBEC, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 249 000 $ à MOMENTA Biennale de l'image, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 24 octobre prochain. La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 169 000 $ en vertu du programme Soutien à la mission. De son côté, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie à MOMENTA Biennale de l'image une somme de 80 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Citations

« J'invite petits et grands à se laisser emporter par la 17e édition de MOMENTA Biennale de l'image, qui propose sa programmation la plus ambitieuse à ce jour. Pas moins de 51 artistes en provenance de divers pays se sont donné la mission d'interpréter et d'exprimer le lien réciproque entre l'humain et la nature. Le tout prendra la forme d'expositions, de programmes éducatifs, de collaborations artistiques et même de parcours de réalité augmentée, dans plusieurs lieux de Montréal. Promouvoir de telles manifestations culturelles est au cœur des priorités de notre gouvernement et c'est pourquoi il appuie MOMENTA Biennale de l'image. Je suis persuadée que cette édition, comme toutes les précédentes, laissera à chaque visiteur des souvenirs exceptionnels. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« MOMENTA Biennale de l'image est un événement majeur dans le domaine de la photographie, de l'image et des arts médiatiques contemporains. Grâce à sa programmation d'activités diversifiées et novatrices ainsi qu'à la vitrine qu'il offre aux artistes de partout, il contribue au positionnement de la métropole comme lieu culturel d'importance. Je suis fière que le gouvernement du Québec appuie ce rendez-vous qui met en lumière la créativité des gens d'ici. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Lien connexe

Ministère de la Culture et des Communications

Ministère de la Culture et des Communications sur les médias sociaux :

Facebook & Twitter: @MCCQuebec

Conseil des arts et des lettres du Québec sur les médias sociaux :



twitter.com/LeCALQ

facebook.com/LeCALQ/

linkedin.com/company/lecalq/

instagram.com/LeCALQ/

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

Facebook: facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

Twitter: twitter.com/MAMHqc

LikedIn: linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources: Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 514 560-0244; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 802-6833; Renseignements: Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746