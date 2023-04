Festivals et événements : saison printemps-été 2023 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de plus de 140 000 $ au Salon international du livre de Québec

QUÉBEC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'une aide financière de 146 000 $ est accordée au Salon international du livre de Québec qui se déroule jusqu'au 16 avril.

Le Salon propose un grand nombre d'activités mettant en vedette pas moins de 1000 auteurs et auteures ainsi que 350 maisons d'édition. Parmi ces activités, citons notamment des tables rondes et des ateliers de création, des expositions, ainsi que les fameuses prescriptions littéraires et séances de dédicaces. L'Auteur.e Studio revient cette année, fort du succès retentissant de sa première édition, avec une sélection impressionnante d'auteures et d'auteurs qui prendront la parole au Théâtre Capitole de Québec.

La zone jeunesse offre également une foule d'activités, dont certaines abordent des thèmes très variés qui sauront satisfaire les goûts et les intérêts des jeunes de tous les groupes d'âge.

Citations

« Le Salon du livre de Québec est une tribune exceptionnelle pour la promotion de la création littéraire et de la lecture. Il est aussi un lieu de diversité culturelle qui accueille la littérature d'ici et d'ailleurs. Cet événement est l'occasion unique d'apprécier la créativité et la maîtrise des auteures et auteurs ainsi que celle des illustratrices et illustrateurs. Il permet également de rencontrer des éditeurs, des distributeurs, des libraires et de tous les acteurs et actrices de l'industrie du livre québécois. Chacun et chacune d'entre eux contribuent à l'enrichissement de notre culture et jouent, en plus, un rôle essentiel dans la transmission du goût de la lecture aux jeunes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le Salon international du livre de Québec est un rendez-vous incontournable dans la capitale nationale. En plus d'enrichir la passion des amatrices et amateurs de lecture, l'événement permet une proximité fort intéressante entre les personnes participantes et l'industrie de l'édition. Je remercie les auteures et auteurs, les libraires et les éditeurs de tous les horizons, qui continuent année après année à converger vers Québec pour tenir cette grande célébration de la littérature. »

Jonatan Julien, député de Charlesbourg, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Salon international du livre de Québec est un événement très ouvert sur la jeunesse à laquelle il consacre une partie importante de son programme. Il participe ainsi à cultiver l'intérêt du jeune public pour la lecture. Les contacts avec le livre sont essentiels, car ils sont souvent l'amorce d'une curiosité qui continuera de se développer tout au long de la vie de ces jeunes. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Salon la somme de 104 000 $ par le biais du programme d'aide aux salons du livre.

Le Secrétariat à la jeunesse participe à la tenue de cet événement grâce à une aide de 42 000 $ découlant de l'initiative Lis-moi le Québec, de l'Association québécoise des salons du livre, financée dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 qui vise à soutenir et à développer la pratique d'activités culturelles liées à la lecture chez les jeunes de 12 à 29 ans.

