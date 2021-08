Festivals et événements - Saison printemps-été 2021 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international de la chanson de Granby

MONTRÉAL, le 8 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière totalisant 323 000 $ pour soutenir le Festival international de la chanson de Granby, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 28 août 2021.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme lui alloue un montant de 198 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, la Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 125 000 $ aux organisateurs du Festival dans le cadre du programme d'aide à la diffusion en variétés (volet 1 - aide aux événements nationaux et internationaux).

Citations

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival international de la chanson de Granby, qui fait partie des traditions québécoises depuis plus de 50 ans. Je désire lever mon chapeau aux organisateurs, qui ont réalisé un tour de force afin de présenter leur événement cette année, au grand plaisir des festivaliers. Les visiteurs pourront à la fois aller à la rencontre d'artistes de renom et encourager une relève de tout âge bien de chez nous. Voilà une belle occasion de se laisser séduire par de nouveaux talents, de se divertir et de profiter des attraits touristiques de la région! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Le Festival international de la chanson de Granby est devenu un incontournable de la scène culturelle du Québec. Il s'agit d'un véritable tremplin pour la relève et d'une vitrine pour la chanson francophone. Je tiens à remercier les membres de l'organisation du Festival pour leur engagement envers les artistes émergents et pour leur contribution à la vitalité et au rayonnement de notre culture qui nous rend fiers. Bon festival aux artistes et aux visiteurs qui viendront découvrir leurs œuvres! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« L'événement phare qu'est le Festival international de la chanson de Granby réunira, encore cette année, des artistes de grand talent pour le plus plaisir des festivaliers. Cet été comme jamais, il est important de célébrer et d'encourager nos artistes; j'invite donc les visiteurs à venir les applaudir chaleureusement lors des spectacles extérieurs gratuits ou lors des performances en salle! Nos entreprises touristiques attendent également les visiteurs avec enthousiasme. J'invite donc les visiteurs à profiter de leur passage dans la région pour découvrir tout ce qu'elle a à offrir. »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

