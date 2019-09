Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec soutient l'Ultra-Trail Harricana du Mont-Grand-Fonds

QUÉBEC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à l'Ultra-Trail Harricana, qui se déroule jusqu'au 8 septembre prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 27 000 $ pour soutenir cet événement sportif d'envergure.

L'Ultra-Trail Harricana est un incontournable de la saison estivale pour les passionnés de la course en sentier. Cette compétition offre plusieurs parcours de courtes et de longues distances : de 1 km pour les enfants jusqu'à 125 km pour les athlètes de haut niveau. Chaque année, le populaire 28 km et le mythique 65 km attirent également de nombreux participants.

Le ministère du Tourisme accorde un montant de 22 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, alors que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur accorde une somme de 5 000 $ provenant du Programme de soutien aux événements sportifs.

Citations :

« Votre gouvernement est heureux de contribuer à la réussite de l'Ultra-Trail Harricana. Au fil des ans, cette compétition de haut niveau a su se tailler une place d'importance parmi les rendez-vous sportifs d'envergure. Ce grand défi, auquel participent des athlètes de partout dans le monde, génère des retombées majeures pour la région de Charlevoix, en plus de faire rayonner notre destination. J'invite d'ailleurs les athlètes et les spectateurs à prolonger leur séjour dans la région afin de découvrir toutes ses richesses touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le gouvernement est fier de soutenir l'Ultra-Trail Harricana du Mont-Grand-Fonds. Cette compétition appréciée de tous contribue non seulement au développement du talent sportif ainsi qu'à la promotion du sport, de l'activité physique et du plein air, mais également au développement de l'expertise québécoise en la matière. Les athlètes y prenant part sont de vraies sources d'inspiration et des modèles de dépassement personnel qui illustrent parfaitement les bienfaits, ainsi que le plaisir et la satisfaction, à pratiquer un sport que l'on aime. J'invite la population à venir voir et encourager les participants. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« L'Ultra-Trail Harricana est un événement phare de la région. D'année en année, il attire des coureurs chevronnés du monde entier et fait rayonner Charlevoix aux quatre coins du globe. Je suis fière de soutenir cette compétition unique, qui célèbre le sport et la santé. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

