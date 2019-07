Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival Nuits d'Afrique

MONTRÉAL, le 19 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Festival International Nuits d'Afrique, qui se déroule à Montréal jusqu'au 21 juillet prochain.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, annoncent aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 453 900 $ pour soutenir cette manifestation culturelle.

De retour pour une 33e année, le Festival International Nuits d'Afrique met en lumière le talent de plus de 700 artistes en provenance d'une trentaine de pays. En plus de présenter des concerts d'artistes de renommée internationale, il offre une belle vitrine à la relève.

Citations :

« Le Festival International Nuits d'Afrique favorise les rencontres et les échanges entre les cultures. Il offre autant d'occasions d'affirmer et de célébrer la richesse de notre société. C'est une belle opportunité pour les festivaliers de découvrir et d'apprécier la qualité et l'originalité de la musique du monde. Vitrine culturelle exceptionnelle, Nuits d'Afrique donne la chance aux artistes d'ici et d'ailleurs de montrer leur talent et d'exprimer leur créativité. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Événement estival majeur, le Festival International Nuits d'Afrique attire un grand nombre de Montréalais et de visiteurs et génère des retombées économiques importantes pour la région. Les nombreuses activités et concerts extérieurs gratuits en font un rendez-vous familial, festif et animé. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce voyage musical qui positionne la métropole à titre de destination culturelle internationale. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est avec grande fierté que votre gouvernement apporte son soutien financier au Festival International Nuits d'Afrique, qui met en valeur le talent d'artistes d'ici et d'ailleurs, et ce, dans une ambiance festive et exotique. Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise, et l'accueil de milliers de visiteurs lors de ce festival engendre des retombées économiques importantes pour la ville, tout en la faisant rayonner au Québec et à l'international. J'invite d'ailleurs les festivaliers à poursuivre leur aventure en parcourant notre belle métropole pour en découvrir les nombreux attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 188 900 $ issue de son programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 188 900 $ issue de son programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation verse, de son côté, une aide financière de 150 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme attribue une somme de 115 000 $ par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

