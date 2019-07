Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival international de films Fantasia

MONTRÉAL, le 12 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer qu'il accorde une aide financière de 454 000 $ pour soutenir le 23e Festival international de films Fantasia, qui se tient à Montréal jusqu'au 1er août 2019.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Axé sur le cinéma de genre, le Festival international de films Fantasia propose une programmation diversifiée et unique qui attire un public fidèle et un nombre croissant de nouveaux amateurs. Les professionnels du milieu et les cinéphiles sont conviés à ce rendez-vous qui est reconnu comme le plus grand festival de sa catégorie en Amérique du Nord. En effet, il jouit d'une forte reconnaissance de l'industrie cinématographique, favorisant ainsi le rayonnement du Québec sur la scène internationale.

Citations :

« Fantasia est un des rendez-vous culturels les plus appréciés des artisans du cinéma. Chaque année, il réussit à créer une véritable convergence des genres. Constamment en croissance, il a acquis une excellente réputation, tant ici qu'à l'étranger. Fantasia contribue à la diffusion d'un cinéma de qualité et multiplie les occasions de découvertes pour tous les publics. Célèbres ou moins connus, les cinéastes et les acteurs de partout s'y retrouvent, confirmant que Montréal est devenu un des hauts lieux du cinéma. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Festival par excellence pour les amateurs de films de genre, Fantasia fait converger vers Montréal les artisans du cinéma venus de partout tout en rassemblant un public conquis qui ne cesse de croître. Par son volet professionnel Frontière, qui propose un lieu d'échanges et d'occasions d'affaires pour les membres de l'industrie cinématographique, ce festival contribue au dynamisme de la métropole et du Québec. Votre gouvernement est fier de soutenir le festival Fantasia qui témoigne de la vitalité culturelle de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est avec grande fierté que votre gouvernement soutient le Festival international de films Fantasia, qui attire des milliers d'amateurs de films de genre d'ici et d'ailleurs, offrant ainsi une vitrine incroyable aux artisans du cinéma. Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise, et ce rendez-vous contribue à générer des retombées économiques considérables pour la grande région de Montréal. J'invite d'ailleurs les festivaliers à profiter de leur présence dans notre métropole pour la parcourir et pour sillonner les routes des autres régions du Québec afin d'en découvrir la multitude d'attraits touristiques uniques et originaux. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 270 000 $ aux organisateurs du festival.

Le Secrétariat à la région métropolitaine, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, octroie au festival Fantasia un soutien financier de 100 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme lui alloue un montant de 84 000 $ par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements.

Liens connexes :

Pour en savoir plus, suivez nos ministères sur les médias sociaux :

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/fier-partenaire/

Ministère de la Culture et des Communications :

Suivez le Ministère sur les médias sociaux @MCCQuebec.

Société de développement des entreprises culturelles :

https://www.facebook.com/SODEC.gouv.qc.ca

https://twitter.com/la_sodec

Ministère du Tourisme :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée aux transports

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Tél. : 418 380-2310; Camille Lambert-Chan, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 558-8329; Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, raphael.melancon@tourisme.gouv.qc.ca; Renseignements : Annie LeGruiec, Responsable des relations avec les médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2363, poste 7213; Jaëlle Héroux, Conseillère en communications, SODEC, 514 841-2259; Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 3746; Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493