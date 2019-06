Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival de la chanson de Tadoussac

QUÉBEC, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au Festival de la chanson de Tadoussac qui se déroulera jusqu'au 30 juin prochain.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 115 000 $ pour soutenir cette activité culturelle.

Le Festival de la chanson de Tadoussac fait vibrer la ville en présentant des spectacles sur des scènes inusitées, et ce, au grand plaisir des amoureux de la chanson francophone.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 60 000 $ à l'organisme.

Pour la réalisation du festival, le ministère du Tourisme attribue une somme de 55 000 $ par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« Le Festival de la chanson de Tadoussac est une manifestation culturelle qui contribue au rayonnement du talent des artistes émergents et de renom de la francophonie. C'est aussi un rendez-vous incontournable pour les mélomanes et les francophiles qui souhaitent vivre une expérience originale. Ainsi, en accordant son soutien à cette plateforme de diffusion de spectacles de qualité, votre gouvernement assure la vitalité et le rayonnement de la chanson d'expression québécoise. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« C'est avec beaucoup de fierté que votre gouvernement soutient le Festival de la chanson de Tadoussac, un événement distinctif qui accueille les amoureux de la chanson francophone, et ce, dans un cadre naturel tout à fait magnifique, faisant ainsi rayonner la beauté du fleuve Saint-Laurent et la région de la Côte-Nord. Le tourisme étant un moteur important de l'économie québécoise, j'invite les visiteurs qui prendront part au festival à prolonger leur séjour et à parcourir la région pour en découvrir les multiples attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Liens connexes :

Ministère de la Culture et des Communications :

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Tél. : 418 380-2310; Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, raphael.melancon@tourisme.gouv.qc.ca; Renseignements : Annie LeGruiec, Responsable des relations avec les médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2363, poste 7213; Johanne Morissette, Directrice des communications, SODEC, Tél. : 514 841-2314; Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493