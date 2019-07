Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,4 M$ aux festivals et événements de la Mauricie

QUÉBEC, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier à neuf festivals et événements venant bonifier l'offre touristique de la Mauricie.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé aujourd'hui, en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, l'attribution, par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques, d'aides financières totalisant 1 407 000 $.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant chaque année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent d'importantes retombées économiques et touristiques dans toutes les régions du Québec.

Citations :

« Votre gouvernement est très fier de soutenir ces festivals et événements de la Mauricie. Ceux-ci permettent au Québec de se démarquer et de rayonner sur les scènes nationale et internationale en tant que destination touristique incontournable, en plus de faire vivre aux festivaliers d'ici et d'ailleurs des expériences originales et uniques. Le tourisme étant un moteur important de notre économie, j'invite chaleureusement les visiteurs qui prendront part à l'un ou l'autre de ces événements à prolonger leur séjour dans la magnifique région de la Mauricie pour se laisser charmer par ses nombreux attraits touristiques et par l'accueil légendaire de sa population locale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je me réjouis de l'appui financier de notre gouvernement à ces neuf festivals et événements, qui contribuent activement au dynamisme économique de la Mauricie. Je profite de cette occasion pour féliciter les promoteurs! Ces derniers ne ménagent pas leurs efforts afin d'offrir aux visiteurs une variété d'événements de qualité, rendant ainsi notre région toujours plus vibrante et attrayante. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Voici la liste des festivals et événements régionaux annoncés aujourd'hui et bénéficiant du soutien financier du gouvernement :

Événement Aide financière Festival international DANSENCORE 44 000 $ FestiVoix de Trois-Rivières 191 000 $ Grand Prix de Trois-Rivières 421 000 $ Festival de l'Assomption 17 000 $ Trois-Rivières en blues 34 000 $ Festival western de Saint-Tite 575 000 $ Festival international de la poésie 87 000 $ Délices d'automne 28 000 $

À ces aides financières s'ajoute celle de 10 000 $ accordée au Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts , laquelle a déjà été annoncée.

, laquelle a déjà été annoncée. Les objectifs généraux du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

De plus, le programme contribue :

à soutenir de façon plus marquée la performance touristique et à encourager les initiatives hors saison et en région, à l'extérieur des grands centres;



à privilégier la signature d'ententes pluriannuelles pour les festivals et événements performants afin d'assurer la stabilité nécessaire à leur développement;



à appuyer financièrement les études de provenance des clientèles et d'achalandage touristique relatives aux festivals et aux événements soutenus dans le cadre du volet 2 du programme, compte tenu des frais associés à la réalisation de celles-ci.

