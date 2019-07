Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019-2020 - Prolongation de la période de dépôt des projets pour les festivals et événements

QUÉBEC, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère du Tourisme annonce la prolongation de la période de dépôt des projets dans le cadre du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour la saison hiver-printemps 2019-2020, et ce, en raison des récentes modifications apportées à ce dernier.

Ces modifications permettront d'offrir un soutien accru aux événements qui favorisent le rayonnement des produits locaux et régionaux par le développement du tourisme gourmand et de l'agrotourisme, en plus de fournir un appui aux marchés de Noël. Le cumul d'aide financière provenant de l'ensemble des ministères et organismes du gouvernement provincial a également été augmenté, pouvant désormais atteindre 50 % des coûts admissibles de l'événement.

Les promoteurs dont les festivals et événements auront lieu entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2020 ont jusqu'au 17 juillet inclusivement pour déposer une demande d'aide financière par l'entremise du site Web du gouvernement du Québec. Les promoteurs qui ont déjà déposé une demande peuvent mettre celle-ci à jour s'ils le désirent.

La présentation des événements visant le développement de l'agrotourisme et du tourisme gourmand devra être accompagnée d'un programme préliminaire complet détaillant les activités mises en place pour assurer le rayonnement des produits locaux et régionaux (par exemple, le type d'activité, les produits mis en valeur, la participation des partenaires locaux du secteur agroalimentaire, etc.).

Le Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Citation :

« En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des retombées touristiques et économiques importantes dans toutes nos régions, en plus de favoriser le rayonnement du Québec à l'extérieur de ses frontières. La prolongation et la bonification du programme permettront entre autres de multiplier les occasions de mettre en valeur et de promouvoir les produits de notre terroir et le savoir-faire des artisans et des producteurs agricoles de chez nous, qui font notre renommée et notre fierté. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

L'agrotourisme est une activité complémentaire à l'agriculture réalisée sur les lieux d'une exploitation agricole. Elle met en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.

Le tourisme gourmand est la découverte, par les visiteurs, d'un territoire à travers des expériences culinaires distinctives ou des activités agrotouristiques ou bioalimentaires qui permettent de mettre en valeur le savoir-faire de ses artisans et d'apprécier les produits ou les plats qui lui sont propres.

Lien connexe :

www.tourisme.gouv.qc.ca/qcfierpartenaire

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 528-8063, raphael.melancon@tourisme.gouv.qc.ca; Renseignements : Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3493