Festivals et événements - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 230 000 $ au Festival CINEMANIA

QUÉBEC, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, sont heureuses d'annoncer une aide financière de 230 000 $ au Festival CINEMANIA qui se déroulera jusqu'au 21 novembre.

Une aide de 200 000 $ est accordée par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications. Cette aide permettra de soutenir la programmation du Festival qui propose sa 27e édition cette année. De son côté, la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal annonce un montant de 30 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Rappelons que le Festival CINEMANIA participe activement aux dynamisme et rayonnement culturels de nos artistes et artisans en plus de faire la promotion de la langue française.

Citations

« CINEMANIA est devenu incontournable et présente, encore une fois cette année, une programmation composée du meilleur de nos films francophones québécois et aussi des productions canadiennes et internationales. Notre gouvernement souhaite faire rayonner le talent de nos artisans du 7e art à travers la francophonie. Je salue le travail acharné des organisateurs qui continuent de faire briller la métropole par notre belle langue française! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« En mettant de l'avant notre industrie cinématographique, CINEMANIA permet à Montréal de se positionner comme une métropole culturelle et de réaffirmer sa place d'importance dans la francophonie mondiale. Ce festival, qui représente une vitrine internationale pour les artistes et les artisans d'ici, participe fièrement à la vitalité de la ville pendant la saison automnale. Le gouvernement est heureux de soutenir ce rendez-vous qui fait le bonheur des nombreux cinéphiles. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

La SODEC accorde au Festival la somme totale de 200 000 $, soit 100 000 $ dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel et 100 000 $ par le biais du volet 4 du programme d'aide à la promotion et à la diffusion.

De son côté, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation lui octroie la somme de 30 000 $ issue du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

